УПЦ КП грозится запретить служение церковникам, агитирующим на выборах

Как сообщает религиозно-информационная служба Украины, об этом говорится в решении Синода УПЦ КП.

Также сообщается, что сегодня, 22 октября, в Синодальном зале Киевской Патриархии под председательством Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и с участием постоянных и дежурных членов состоялось заседание Синода.

Участники Синода заслушали сообщение Патриарха Филарета о выборах в Верховную Раду Украины, которые состоятся 26 октября.

По результатам заседания приняты такие решения: «призвать всеукраинскую паству и всех граждан нашего государства принять участие в выборах в Верховную Раду Украины, 26 октября, в день голосования, прийти на участки и сделать осознанный, ответственный выбор».

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Кроме того, Синод подтвердил неизменность отрицательного отношения Украинской православной церкви Киевского патриархата к участию клириков Церкви в выборах в качестве кандидатов в народные депутаты Украины.

Осуществление полномочий народного депутата Украины, которое предусматривает работу на постоянной основе, как отметили члены Синода, является не совместимым со священнослужением. Поэтому клирики, которые вопреки решениям Церкви принимают участие в избирательной кампании в парламент, по решению Синода подлежат надлежащему наказанию, включая запрет на священнослужение.