Госсекретарь США: РФ поймет, насколько серьезно мир готов защищать Украину

Такое заявление сделал госсекретарь США Джон Керри выступая после встречи с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине, передает радио "Свобода".

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Кроме того, Джон Керри отметил, что свободы находятся под угрозой во многих частях мира, в частности, в Европе.

Джон Керри, визит которого в Германию происходит накануне празднования 25-летия падения Берлинской стены, сегодня также встретится с канцлером Ангелой Меркель и обсудит конфликт в Украине.