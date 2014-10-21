Меркель: Украинский кризис надо решить быстро, чтобы у Европы зимой был газ

Об этом во время визита в Словакию заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Радио Свобода.

По словам канцлера, следует приложить максимум усилий, чтобы «переговоры между Украиной, Россией и Европейским союзом по поставкам газакак можно быстрее закончить, чтобы мы были зимой обеспечены газом».

Крупнейшая словацкая газовая компания SPP уже второй месяц фиксирует недопоставки газа из России.

Как сообщает канцелярия президента Словакии Андрея Киски, во время немецко-словацких переговоров стороны пришли к согласию, что «ЕС в ключевых вопросах должна говорить одним голосом» и придерживаться принятых правил сотрудничества.

Киска при этом подчеркнул, что Словакия одобряет «все шаги Европейского союза, касающихся поддержки и помощи Украине».

Читайте такжеМеркель констатировала провал переговоров между Украиной и РоссиейПо мнению премьера правительства Словакии Роберта Фицо, поставки газа «не должны быть инструментом политической борьбы со стороны поставщика». «Достижение мира и стабильности в Украине будет вести и до достижения стабильного снабжения природного газа в Европу», - подчеркнул Фицо.

В то же время он добавил, что хотел бы видеть со стороны Украины более активные действия. «Порой мне кажется, что Украина ищет решения проблем от всех, только не от себя», - говорит словацкий премьер.