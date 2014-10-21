МИД: Human Rights Watch стала жертвой мошенничества боевиков

Как заявил спикер МИДа Евгений Перебыйнис, правозащитная организация "Human Rights Watch стала жертвой элементарного мошенничества со стороны террористов", передает радио "Свобода".

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По его словам, МИД неоднократно подчеркивал, что украинские военные никогда не обстреливали населенные пункты, где могло бы пострадать гражданское население. "Это методы, которые используют террористы, подконтрольные России незаконные группировки, в том числе с целью дискредитации сил АТО", - сказал Евгений Перебыйнис.

"В случае с информацией, распространенной Human Rights Watch, очевидно, речь шла об инсценировке и использовании представителями незаконных вооруженных формирований такой уважаемой организации для достижения своих пропагандистских целей", - сказал представитель МИДа.

Он отметил, что выводы, сделанные этой организацией, не подкреплены никакими конкретными доказательствами, они основаны на показаниях нескольких местных жителей. При этом точка зрения официальной власти Украины отсутствует.

Как сообщал УНИАН, правозащитная организация Human Rights Watch обвинила украинские правительственные войска в применении кассетных бомб во время обстрелов густонаселенных районов Донецка в октябре. В СНБО отметили, что украинскиевоенные за все время проведения АТО на востоке Украины не использовали и не используют запрещенные международными договорами боеприпасы.