СНБО опровергло обвинение Human Rights в использовании силами АТО кассетных боеприпасов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«За время проведения АТО украинские военные не применяли запрещенное международными правовыми актами оружие. Это касается и кассетных боеприпасов», - заявил он.

«Мы хотим обратиться к представителям международной организации, чтобы они делали более детализированный отчет с предоставлением соответствующих фактов и доказательств. Если речь идет о применении кассетных боеприпасов по мирным кварталам Донецка, то должен заявить, что украинские военные не применяют вооружение по мирным кварталам городов. Это запрещено президентом Украины, верховным главнокомандующим Петром Порошенко», - подчеркнул Лысенко.

По его словам, «мы наблюдаем массу провокаций, которые создают террористы и распространяют неправдивую информацию». «Я думаю, что эта информация попала в руки международных организаций», - подчеркнул он.

Читайте такжеВ АТО заявили о случаях применения кассетных снарядов террористами«Эта ситуация отвечает тому, что президент Украины настаивает на увеличении международного присутствия наблюдателей в зоне АТО, как раз на тех территориях, которые подконтрольны боевикам. Расширение миссии численно, а также усиление инженерной техникой, в том числе летательными аппаратами, позволит нам более эффективно получать информацию из тех мест, где это происходит», - сказал Лысенко.

По его словам, СНБО ожидает доказательств, а также баллистической и технической экспертизы тех боеприпасов, о которых упоминает международная правозащитная организация.

Как сообщал УНИАН, международная организация Human Rights обвинила украинское правительство в использовании кассетных боеприпасов в районах Донецка в начале октября.