Минобороны опровергает информацию об использовании силами АТО кассетных боеприпасов

В связи с активным распространением отдельными средствами массовой информации сведений о применении Вооруженными Силами Украины в Донецкой и Луганской областях кассетных боеприпасов, Министерство обороны Украины официально заявляет, что указанная информация не соответствует действительности.

За время проведения антитеррористической операции на Востоке Украины Вооруженные Силы Украины не использовали и не используют боеприпасы, запрещенные международными договорами, в том числе кассетные боеприпасы.

В то же время, тиражирование подобной информации осуществляется с целью дискредитации имиджа Украины на международной арене, лишения поддержки государства мирового сообщества в освободительной борьбе против российского агрессора и пророссийских наемников, нанесения максимального ущерба репутации украинской власти накануне выборов в Верховную Раду Украины.