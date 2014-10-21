Минобороны опровергает информацию об использовании силами АТО кассетных боеприпасов
Информация о применении Вооруженными Силами Украины кассетных боеприпасов не соответствует действительности.
В связи с активным распространением отдельными средствами массовой информации сведений о применении Вооруженными Силами Украины в Донецкой и Луганской областях кассетных боеприпасов, Министерство обороны Украины официально заявляет, что указанная информация не соответствует действительности.
За время проведения антитеррористической операции на Востоке Украины Вооруженные Силы Украины не использовали и не используют боеприпасы, запрещенные международными договорами, в том числе кассетные боеприпасы.
В то же время, тиражирование подобной информации осуществляется с целью дискредитации имиджа Украины на международной арене, лишения поддержки государства мирового сообщества в освободительной борьбе против российского агрессора и пророссийских наемников, нанесения максимального ущерба репутации украинской власти накануне выборов в Верховную Раду Украины.