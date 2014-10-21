Луценко: Совет на внеочередном заседании может разрешить голосовать в зоне АТО

Об этом он сказал в программе "Свобода слова" на ICTV, пишет Украинская правда.

"Я считаю, что буквально через день сессию Верховной Рады можно созвать. Я уверен, что если "Батькивщина" признает свою ошибку и проголосует за этот закон, мы сможем исправить ситуацию; президент немедленно его подпишет, он вступит в силу, и я уверен, что бойцы АТО по крайней мере получат знак уважения за то, что они делают там", - заявил Луценко.

Кроме того, он сообщил, что президентская команда пишет коалиционное соглашение на основе программы развития Украины "Стратегия 2020".

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"Мы сейчас пишем это коалиционное соглашение. Оно будет достаточно серьезным документом. Будет предусматривать календарный план изменений законов. Предусматривать еженедельный отчет парламента и правительства по реализациеи этого коалиционного соглашения", - отметил советник президента.

"Я уверен, что там могут показать себя все партии Майдана. Более того, мы считаем, что коалиция должна состоять не из 226 голосов, а хотя бы с 270, 280, лучше 300 голосов", - добавил Луценко.

Как известно, Верховная Рада не внесла изменения в избирательные законы, которые бы позволили участникам антитеррористической операции проголосовать на парламентских выборах 26 октября.