ООН надеется, что выборы в Раду станут шагом к примирению

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООН.

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"Мы надеемся, что парламентские выборы в Украине станут важным шагом вперед к национальному примирению в стране", - заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в Нью-Йорке.