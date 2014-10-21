ООН надеется, что выборы в Раду станут шагом к примирению
02:34, 21 октября 2014Политика
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Организация объединенных наций выразила надежду, что предстоящие парламентские выборы в Украине внесут важный вклад в национальное примирение в стране.
ООН надеется, что выборы в Раду станут шагом к примирению / Фото УНИАН
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООН.
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"Мы надеемся, что парламентские выборы в Украине станут важным шагом вперед к национальному примирению в стране", - заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в Нью-Йорке.
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