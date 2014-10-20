Британия обещает помочь Украине с возвратом денег Януковича

Об этом заявил британский посол Саймон Смит в ходе встречи с главой украинской Генпрокуратуры Виталием Яремой.

"Эффективное противодействие злоупотреблению служебным положением является приоритетной для нашего правительства", — цитирует Смита пресс-служба ГПУ.

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При этом американский дипломат заверил, что британские специалисты готовы оказывать Украине помощь по поиску и возврату активов бывших украинских чиновников, сообщает Росбалт.

Также участники встречи обсудили реформу органов прокуратуры Украины.

Ярема отметил, что соответствующий закон вступит в силу через полгода после опубликования. "Однако полномочия прокуратуры по выполнению функции надзора за соблюдением и применением законов, так называемой функции общего надзора, утратят силу уже на следующий день после опубликования", — говорится в сообщении.