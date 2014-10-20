Военные не имеют отношения к сверхмощному взрыву в Донецке - Селезнев

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на руководителя пресс-центра АТО Владислава Селезнева.

"С 11:00 до 11:45 было боевое столкновение в Донецком аэропорту. Стреляли из всего, что только было у боевиков - стрелковое оружие, АГС, минометы, гранатометы. Наши киборги эту атаку отбили. Но они работали локально, по точкам сосредоточения боевиков. В сам город они не стреляли", - заявил он.

Читайте такжеВ крышу «Донбасс Арены» попал снаряд, над стадионом поднимаются клубы дыма (фото)"По мирным гражданам военные не работают, и уж точно мы не используем такие вещи, как "Точка У", как уже пишут в соцсетях", - добавил Селезнев.

Напомним, в Донецке сегодня прогремел взрыв большой мощности. Как сообщают пользователи соцсетей, взрывная волна выбила окна и стекла в домах даже в 9 километрах от его эпицентра.