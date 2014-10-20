За сутки на Донбассе погибли двое военнослужащих

14:55, 20 октября 2014
Политика
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За прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военнослужащих.

REUTERS

Об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"Погиб один боец батальона "Айдар", один военный 92-й бригады и еще несколько бойцов других подразделений вооруженных сил, которые держали блокпост", - отметил он.

По словам Андрея Лысенко, точное количество потерь среди военных уточняется.

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