За сутки на Донбассе погибли двое военнослужащих

Об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

Читайте такжеШестеро из 11 бойцов батальона "Айдар", пропавших без вести на Луганщине, нашлись

"Погиб один боец батальона "Айдар", один военный 92-й бригады и еще несколько бойцов других подразделений вооруженных сил, которые держали блокпост", - отметил он.

По словам Андрея Лысенко, точное количество потерь среди военных уточняется.