За сутки на Донбассе погибли двое военнослужащих
14:55, 20 октября 2014Политика
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За прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военнослужащих.
REUTERS
Об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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"Погиб один боец батальона "Айдар", один военный 92-й бригады и еще несколько бойцов других подразделений вооруженных сил, которые держали блокпост", - отметил он.
По словам Андрея Лысенко, точное количество потерь среди военных уточняется.
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