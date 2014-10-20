Украине советуют ратифицировать Римский статут для расследования преступлений на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказала директор представительства Amnesty International в Украине Татьяна Мазур.

“Следующее требование, наверно, уже будет адресовано вновь избранной Верховной Раде - это ратификация Римского статута, которая должна состояться как можно быстрее”, - подчеркнула Мазур.

Вместе с тем она отметила, что необходимо срочно ратифицировать Международную конвенцию о защите всех лиц от насильственного исчезновения и принять необходимые меры, чтобы реализовать эту конвенцию на национальном уровне сразу же после ее ратификации.

Также она отметила, что необходимо безотлагательно обратиться за технической помощью и экспертизой в Организацию Объединенных Наций, исходя из договорных и международно-правовых обязательств, касающихся защиты людей на территории восточной Украины.

Читайте такжеAmnesty International не нашла доказательств массовых убийств на ДонбассеСправка. Украина подписала Римский статут 20 января 2000 года, однако до сих пор его не ратифицировала. Ратификация Римского статута позволит Международному уголовному суду работать в Украине, рассматривать ряд дел, среди которых, в частности, и преступления против человечности.