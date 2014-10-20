Рада выделила средства на протезирование участников АТО

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 248 народных депутатов из 265, зарегистрированных в сессионном зале.

Правительственным законом вносятся изменения в приложение №3 к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

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Как отмечается в пояснительной записке, документ предусматривает внесение изменений в закон о госбюджете-2014 в части увеличения расходов по бюджетной программе 2505010 «Руководство и управление в сфере социальной защиты инвалидов и ветеранов» на 2184,2 тыс. грн и введение новой бюджетной программы 2505040 «Обеспечение протезированием и ортезированием изделиями повышенной функциональности по технологиям изготовления, которые отсутствуют в Украине, отдельных категорий граждан, которые принимали участие в антитеррористической операции и/или в обеспечении ее проведения и потеряли функциональные возможности конечности или конечностей» в объеме 7000,0 тыс. грн за счет соответствующего уменьшения расходов по бюджетной программе «государственные капитальные расходы, которые распределяются Кабинетом Министров Украины» (КПКРК 3511090).

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 октября, премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая в парламенте заявил, что Кабинет министров Украины просит Верховную Раду внести изменения в государственный бюджет и выделить 7 млн. грн на протезирование за рубежом участников антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях и 2 млн. грн на потребности Государственной службы по делам ветеранов и участников АТО.

«Мы просим Верховную Раду выделить 7 млн. грн участникам АТО на протезирование их за рубежом, – сказал Яценюк. – А также 2 млн. грн - на службу по вопросам ветеранов и участников АТО для того, чтобы начать процедуру государственной регистрации участников АТО».