В Раду прибыл Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, заседание парламента началось.

Читайте такжеВ Раде зарегистрировались 240 депутатов (онлайн-трансляция заседания)Как сообщал УНИАН, сегодня утром на внеочередное заседание ВР зарегистрировалось лишь 223 народных депутата, а для принятия решения в парламенте необходимо минимум 226 голосов.

Почти в полном составе отсутствуют народные депутаты, которые ранее входили во фракцию КПУ, а также большинство народных депутатов из фракции Партии регионов.