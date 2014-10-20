В Раду прибыл Яценюк
11:34, 20 октября 2014Политика
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В Верховную Раду прибыл премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
Рада начала работу @HromadskeTV
Как передает корреспондент УНИАН, заседание парламента началось.
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Почти в полном составе отсутствуют народные депутаты, которые ранее входили во фракцию КПУ, а также большинство народных депутатов из фракции Партии регионов.
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