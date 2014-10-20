В Мариуполе госпитализировали мэра

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

«Сегодня, 20 октября, в связи с ухудшением самочувствия, городской голова Юрий Хотлубей госпитализирован для прохождения курса стационарного лечения», - сказано в сообщении.

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Согласно распределению обязанностей между заместителями городского головы, в период отсутствия мэра право подписи финансовых и распорядительных документов имеет заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Владимир Клименко.

Напомним, Мариуполь обороняется от возможного нападения российских войск.

Так, 14 октября в результате обстрела поселка Сартана погибли семеро мирных жителей, еще шестнадцать человек получили ранения.