Результатов в газовых переговорах с РФ на сегодня нет - премьер



Об этом он заявил в интервью ТСН на телеканале “1+1” в воскресенье вечером.

“Если мы дальше будем удерживать единство с нашими европейскими и американскими партнерами, если мы будем сильны вместе втроем, то только тогда мы можем достичь результата (в газовых переговорах - УНИАН). Потому что сегодня надо откровенно сказать - результата по газовым переговорам нет, болтовня есть и разговоры”, - сказал Яценюк.

”Результат будет тогда, когда будут стоять подписи под соглашением. Подписей под соглашением нет. Будут подписи, тогда я приду к вам и доложу - у нас есть соглашение, будем по сделке временно получать газ”, - добавил премьер-министр.

Яценюк также отметил, что падение цен на нефть более чем на 20% - это невероятный удар по российской экономике.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалам в субботу заявил, что зимой Украина будет с газом и теплом. Обеспечению этого были посвящены переговоры с представителями Российской Федерации в Милане 17 октября, глава украинского государства оценивает их со ”сдержанным оптимизмом”.

”По итогам консультаций я могу сказать - Украина будет с газом, Украина будет с теплом. Это - итог вчерашних договоренностей. Но - на условиях защиты украинских национальных интересов”.

Президент сообщил, что во время переговоров с российской стороной Украина настаивала на том, что, как и на европейском рынке, должно быть две цены - цена для зимы, когда спрос растет, и цена для лета, когда спрос падает.

По словам главы государства, совместная с Европейским Союзом позиция Украины заключалась в том, чтобы цена для лета составляла 325 долларов за тысячу кубометров, и 385 долларов - для зимы. Российская сторона отстаивала цену 385 долл за тысячу кубометров на весь год. В результате - до 31 марта 2015 года решено зафиксировать ”зимнюю” цену.

К 21 октября, когда в Брюсселе состоятся переговоры Украины, России и Европейского Союза по газовому вопросу, руководители ведомств стран должны подготовить согласованный протокол.