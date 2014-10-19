За 20 лет ни одна власть не смогла построить государственную границу - Яценюк

Укрепление государственной границы - это вопрос национальной безопасности, поскольку граница - это признак государства и ее территориального суверенитета.

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире одного из общенациональных телеканалов в воскресенье.

«Если государство не имеет собственной границы и не контролирует собственной границы, то такое государство не имеет ключевых признаков территориального суверенитета. В течение 20 лет ни одна власть не смогла построить государственную границу», - сказал глава правительства.

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Он отметил, что отсутствие границы - это отсутствие безвизового режима с ЕС, это незаконная миграция, разведывательно-диверсионные группы, передвигающиеся через границу, это торговля оружием, передача радиоактивных материалов, передвижение террористов, опасность для государства.

«Мы будем контролировать границу. Граница - это первая линия обороны. Понятно, что нет такого рубежа, который сможет остановить армию, но не в этом его предназначение», - подчеркнул Яценюк.

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По его словам, ”если нет никаких инженерных сооружений и можно по скоростной трассе доехать чуть ли не до Киева, то тогда это вопрос не просто отсутствия границы, это вопрос безопасности государства и нашего достоинства».