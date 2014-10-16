Обама и Порошенко обсудили возможность контроля российско-украинской границы

Президенты США и Украины Барак Обама и Петр Порошенко в телефонном режиме обсудили возможности контроля границы между Россией и востоком Украины, передает Радио Свобода.

По сообщению Белого дома, украинский и американский лидеры говорили о том, как все стороны конфликта должны выполнять соглашение о прекращении огня, подписанное в прошлом месяце в Минске. Этот договор способствовал ослаблению военного противостояния, но не полностью остановил боевые действия.

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Обама и Порошенко также обсудили вопросы энергетической безопасности, политической реформы и усилия Украины для укрепления своей экономики. Обама поприветствовал голосование украинского парламента за законодательство по борьбе с коррупцией.

16-17 октября на саммите в Милане президент России Владимир Путин должен провести переговоры относительно путей разрешения конфликта на Донбассе с западными лидерами и президентом Украины Петром Порошенко.

США и Евросоюз в несколько этапов ввели против России санкции из-за ее действий в отношении Украины.