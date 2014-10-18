Президент: Украинская делегация задачи на Милан выполнила

Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам, показанным в субботу вечером.

"Украина приехала туда с очень важной целью - нам надо было сохранить мир. Ни в коем случае не дать возможность пересмотреть Минские договоренности. Обеспечить устойчивый мирный процесс", - сказал Порошенко.

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По словам президента, “все участники консультаций заявили о том, что наш Мирный план, Минские документы, включая и Протокол, и Меморандум, являются базовыми".

Глава государства также сообщил, что все участники переговоров отмечали важность реализации всех без исключения пунктов Мирного плана, в том числе - на проведении местных выборов в отдельных районах Луганской и Донецкой областей исключительно по украинскому законодательству.

"Так называемые фейковые выборы второго ноября или в другой день, если они проводятся не в соответствии с украинским законодательством, без соблюдения режима прекращения огня, без международных наблюдателей не могут и не будут признаны ни одним из участников консультаций", - подчеркнул он.

Президент сообщил, что во время встреч в Милане европейские лидеры продемонстрировали полную поддержку Украины.

"На сегодняшний день есть твердая и четкая позиция, что без реального прогресса, устойчивого мира, исполнения всех пунктов Минского меморандума вопрос о снятии санкций ставиться не будет", - сказал Порошенко.

"Европейский Союз продемонстрировал, что есть единство внутри ЕС и солидарность с Украиной", - добавил он.