Порошенко рассказал о прогрессе в переговорах с Путиным

"Пока что не удалось достичь практических результатов по газовому вопросу. Но мы надеемся, что перед 21 октября, перед встречей в Брюсселе делегаций Украины, России и Европейской Комиссии, мы найдем решение энергетических вопросов", - цитирует Порошенко пресс-служба главы государства.

По словам президента, во время встречи обе стороны подтвердили, что Минский протокол от 5 сентября и Минский меморандум от 19 сентября - это "ключевые документы, которые должны определять все дальнейшие действия".

Читайте такжеВ российском Минэнерго заявили, что Украина согласилась платить за газ $385 за тысячу кубов

Порошенко подчеркнул, что ключевые элементы - это прекращение огня, практические шаги по контролю над его исполнением путем "мониторинга и верификации прекращения огня с привлечением ОБСЕ".

Кроме того, во время встречи президенты Украины и РФ согласовали увеличение количества беспилотных летательных аппаратов, включая БПЛА из Германии и Франции на первом этапе и привлечения других стран на втором этапе под эгидой ОБСЕ, говорится в сообщении.

Читайте такжеЛидеры Евросоюза разошлись в оценках утренних переговоров между Порошенко и Путиным

"Мы согласились, что должно быть привлечено другое оборудование, включая видеокамеры, спутниковые системы, радары, что поможет точно определить виновных в нарушении режима прекращения огня", - сказал Порошенко.