В СБУ готовы обменять на украинских пленных 300-400 боевиков

Об этом заявил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский в прямом эфире информационной программы «События» на канале Украина.

"Один из главных вопросов – это вопрос людей, которые все еще ​​остаются в заложниках у сепаратистов. Этот вопрос для нас сегодня является крайне важным и решения этого вопроса ожидают прежде всего семьи пленных и заложников", - сказал Лубкивский.

Читайте такжеСНБО: пропавшими без вести на Донбассе числятся 330 бойцов АТО, 357 – в пленуПо его данным, из плена боевико были освобождены около 1400 человек, сейчас в плену остается около 450 человек, обменять на которых силовики готовы 300-400 боевиков.

"Сейчас в плену остается около 450 человек. У нас сегодня в целом есть 1500 уголовных производств, у нас находится около 300-400 человек, которых мы готовы отдать, вернув назад наших граждан. Мы никого не собираемся здесь задерживать", - рассказал Лубкивский.

Также он пожаловался, что принцип обмена "всех на всех" работает "очень тяжело".