Новый секретарь горсовета Славянска: моя политика будет исключительно проукраинской

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Славянского городского совета.

В сообщении отметили, что на сессию прибыли 42 депутата, и первыми на рассмотрение были вынесены кадровые вопросы. Главной темой сегодняшнего дня стало голосование за нового секретаря горсовета.

По вопросу о досрочном прекращении полномочий секретаря городского совета Павла Придворова и за назначение нового секретаря горсовета проводилось тайное голосование бюллетенями.

Читайте такжеУ кандидата на должность заммэра Славянска во время обыска нашли автоматыВ результате Придворова, который возглавлял депутатский корпус с августа этого года, сменил Олег Зонтов, который получил поддержку в 35 голосов.

Как рассказал УНИАН сам Зонтов, в течение последних 4-х месяцев в Славянске были три попытки изменить секретаря совета.

«Люди хотели проукраинского кандидата и те, кто был, их не устраивали, поэтому сегодня выбрали меня. Также сейчас являюсь исполняющим обязанности мэра города. Моя политика на этом посту будет исключительно проукраинской», - отметил Зонтов.