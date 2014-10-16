Азаров в Москве провел закрытую встречу с российскими депутатами (фото)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, заседание началось в закрытом режиме в 14.00 мск и продолжается на данный момент.

Заседание проводит глава комитета Леонид Слуцкий.

Перед началом Азаров отказался общаться с журналистами, в частности, отвечать на вопрос о получении российского гражданства.

Читайте такжеЖурналисты нашли имения Азарова в России, Австрии и Италии (видео)Справка УНИАН. 21 ноября 2013 года Кабинет министров Украины своим распоряжением принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. В знак протеста против этого в Украине начались массовые акции протеста.

В ночь на 30 ноября 2013 года бойцы спецподразделения МВД «Беркут» жестоко разогнали мирную акцию протеста на Майдане Незалежности в Киеве. После этого на улицы вышли сотни тысяч граждан. Массовые акции, которые периодически перерастали в столкновения, в Киеве продолжались до 22 февраля.

По данным Минздрава, с 30 ноября 2013 года в Украине погибли и умерли более 100 участников противостояний, были ранены сотни человек.

После этого Виктор Янукович и его близкое окружение сбежали в Россию.

22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий".

Против Януковича и ряда других бывших чиновников открыто уголовное производство о массовых убийствах мирных граждан. Янукович объявлен в международный розыск.

В то же время, 3 октября советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство экс-президенту Виктору Януковичу и его соратникам.

«А на каком же основании, спросите Вы, семья Азаровых находится на территории РФ? Там же есть правило, что не граждане не могут находиться на территории России более 90 дней подряд. А потом надо уезжать и въезжать, но все равно находиться не более 180 дней в году… Семьям Януковича, Пшонок, Азаровых удалось договориться с Путиным о предоставлении российского гражданства, и они могут пока чувствовать себя сухо и комфортно. Россия по своей Конституции своих граждан никому не выдает», - написал он.

Геращенко также сообщил, что гражданство было предоставлено отдельным «секретным указом» Путина.