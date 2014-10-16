Олигархическая экономика Украины является прямым следствием коммунистического режима - Тягнибок

Об этом на Полтавщине заявил лидер Всеукраинского объединения „Свобода” Олег Тягнибок. По его мнению, такая структура не является эффективной и должна быть изменена.

„Страна, в которой большинство предприятий принадлежит нескольким людям, априори не может успешно развиваться. А когда эти люди прямо или косвенно влияют на власть, или даже сами являются властью - это приводит к огромным потерям для государства и к обнищанию населения. Когда они сами себе назначают налоговые льготы, устанавливают заниженные тарифы на электроэнергию и газ для своих предприятий, за все это должны платить обычные люди”, - отметил Тягнибок.

Он подчеркнул, что почву для появления олигархов заложила коммунистическая система, которая царила в Украине более 70 лет.

„Все коррупционные схемы, которые сегодня существуют в Украине, происходят еще от советских времен, от неэффективной плановой экономики, при которой попирались интересы простых людей в пользу нескольких десятков партийных бонз. После распада СССР именно эти партийные и КГБ-стские схемы дали возможность стае мошенников за бесценок скупать наиболее лакомые предприятия и за короткое время подмять под себя всю экономику страны”, - считает лидер ВО „Свобода”.

По его мнению, основной акцент в дальнейшем развитии украинской экономики должен быть сделан на средний класс.

„Во всех развитых странах именно средний класс является движущей силой экономики. Именно для него государство создает благоприятные условия для развития, в то время как в Украине законы, которые принимались в угоду олигархам, душили средний класс в зародыше. Это привело к тому, что у нас, по критериям ООН, 85% населения сегодня живут за чертой бедности. И это в стране, которая находится в самом центре Европы, обладает богатыми природными ресурсами и огромным экономическим потенциалом”, - отметил Олег Тягнибок.

Он отметил, что дальнейшее существование модели экономики, когда доступ к национальному богатству имеет ограниченная группа людей, приведет к полному упадку государства.

„Олигархи не заинтересованы ни в социальном и экономическом развитии страны, ни в улучшении жизни простых украинцев. Зачем им инвестировать в развитие экономики, если они и так получают никем не контролируемые сверхприбыли? Очевидно, такая модель экономики является тупиковой и должно быть скорейшее изменена”, - считает лидер ВО „Свобода”.