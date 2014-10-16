Комбат "Азова" рассказал, как отбирают и готовят бойцов батальона

По словам Билецкого, бойцов отбирают преимущественно в Киеве, однако перед участием в боях они проходят подготовку на базах в Мариуполе и селе Урзуф, также расположенном на побережье Азовского моря. Как сообщает издание Новое время, "Азов" более чем наполовину состоит из студентов в возрасте 19-25 лет.

"На базах строгий сухой закон, а каждый день начинается с полуторачасовой зарядки или даже заплыва на 1,5 км", - пишет издание.

Кроме того, как утверждает комбат, на стрельбищах бойцы "Азова" проводят времени больше, чем многие подразделения регулярной украинской армии.

Читайте такжеБатальон “Азов” будет подчиняться НацгвардииГлавным фактором успеха батальона Билецкий считает боевой дух бойцов и умение учиться. Как утверждает британский журналист Аскольд Крушельницкий, Билецкий лично принимает участие во всех важных боях, что также имеет большое значение для успеха командной работы.

Полный текст статьи "От Харькова до Азова" читайте в выпуске журнала "Новое время" 17 октября.