Порошенко и Путин встретятся 17 октября - Ренци

00:28, 16 октября 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко встретится с  Президентом России Владимиром Путиным в Милане 17 октября.

REUTERS

Об этом сообщил премьер-министр Италии Маттео Ренци, передает Reuters

Он отметил, что встреча состоится утром в пятницу на полях саммита "Азия-Европа" АСЕМ.

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Форум также посетят канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, а также председатели Евросоюза Херман ван Ромпей и Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу.

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