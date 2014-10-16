Порошенко и Путин встретятся 17 октября - Ренци
00:28, 16 октября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко встретится с Президентом России Владимиром Путиным в Милане 17 октября.
REUTERS
Об этом сообщил премьер-министр Италии Маттео Ренци, передает Reuters
Он отметил, что встреча состоится утром в пятницу на полях саммита "Азия-Европа" АСЕМ.
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Форум также посетят канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, а также председатели Евросоюза Херман ван Ромпей и Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу.
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