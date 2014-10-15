В Чернигове неизвестные повалили памятник Фрунзе (фото, видео)

Как сообщили в Национальном архитектурно-историческом заповеднике "Чернигов древний",бетонный памятник располагался на территории заповедника, однако не был на балансе учреждения, постоянно разрушался, никакой исторической или художественной ценности не имел.

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Участники акции вывезли разбитый бюст в неизвестном направлении.

По словам генерального директора заповедника Андрея Острянки, бюст Фрунзе был установлен в советское время на гранитном постаменте, где до революции 1917 года стоял бюст российского царя Александра III. Как свидетельствуют исторические факты, инициаторами установки бюста Фрунзе в 1928 году выступили воины стрелковой дивизии имени Фрунзе, которая дислоцировалась в Чернигове. В 1941 году бюст исчез, восстановили его в 1948 году, выполнил его черниговский скульптор Андрей Карнабид.

Справка УНИАН: Михаил Фрунзе (1885-1925) - революционер, советский государственный и военный деятель, один из выдающихся военачальников Красной Армии во время гражданской войны, военный теоретик.