Боевики "назначили" нового мэра Донецка, Лукьянченко не отвечает на звонки - источник

Сегодня в Донецкий городской совет вошли представители боевики из террористической организации "Донецкая народная республика", предъявили сотрудникам горсовета "распоряжение совета министров ДНР о назначении главой администрации города Донецка Игоря Мартынова" и заставили опубликовать его на сайте.

Об этом УНИАН сообщил источник в Донецком горсовете.

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По данным источника, в группе было около 10 человек в штатском. Среди них был сам Мартынов. Новость о его назначении появилась на официальном сайте Донецкого горсовета под давлением.

В то же время, первый заместитель донецкого городского головы Константин Савинов отказался комментировать произошедшее, а на вопрос, кто сейчас является властью в городе Донецке, ответил: "Я не понимаю".

Действующий мэр Донецка Александр Лукьянченко не отвечает на телефонные звонки.