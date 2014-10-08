Премьер-министр "ДНР" уходит в отставку

О своем решении Захарченко заявил в интервью "Русскому репортеру".

«Я только что написал заявление об отставке. Ты сидишь сейчас рядом с человеком, который через два с половиной часа уже может не быть премьер-министром», — заявил Захарченко журналисту.

Объясняя свое решение, главарь террористов сослался на переговоры о мирном урегулировании конфликта, проходившие в Минске. Он заявил, что не согласен на сценарий, при котором ополченцы должны были освобождать занятые ими территории.

«От нас ждали, что мы подпишем ту линию, после которой то, что мы забрали, мы должны были отдать. Я отказался это подписывать... — сказал Захарченко, — Мы решили — не отступать. Но если я сейчас не уйду с этого поста, то я стану предателем. Потому что меня заставят подписать эту линию».

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Александр Захарченко возглавил правительство самопровозглашенной ДНР в начале августа. До этого он руководил отделением харьковской организации «Оплот» (представители этой организации выступали против Евромайдана). В ДНР также командовал подразделением «Оплот».

На посту премьер-министра ДНР Захарченко сменил Александра Бородая.