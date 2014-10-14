В СНБО подтверждают прибытие в Новоазовск российского спецназа
13:38, 14 октября 2014Политика
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В Совете национальной безопасности и обороны Украины подтверждают информацию о прибытии в Новоазовск российского спецназа.
В Новоазовск прибыл российский спецназ / cheap-trip.eu
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.
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По его словам, "подразделение не является многочисленным, но люди в нем обучены на проведение специальных операций".
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