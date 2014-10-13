Порошенко 14 октября поедет с визитом в Запорожскую область
19:29, 13 октября 2014Политика
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Президент Петр Порошенко 14 октября с рабочим визитом посетит Запорожскую область.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Сейчас программа визита президента не уточняется.
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Напомним, 11 октября Петр Порошенко осуществил визит в Харьковскую область, а также в Донецкую и Луганскую области.
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