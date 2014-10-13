Порошенко 14 октября поедет с визитом в Запорожскую область

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Сейчас программа визита президента не уточняется.

Читайте такжеПорошенко направил на обнародование закон о люстрации

Напомним, 11 октября Петр Порошенко осуществил визит в Харьковскую область, а также в Донецкую и Луганскую области.