Порошенко 14 октября поедет с визитом в Запорожскую область

19:29, 13 октября 2014
Политика
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Президент Петр Порошенко 14 октября с рабочим визитом посетит Запорожскую область.

Порошенко Петр / REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Сейчас программа визита президента не уточняется.

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Напомним, 11 октября Петр Порошенко осуществил визит в Харьковскую область, а также в Донецкую и Луганскую области.

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