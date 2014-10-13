Из плена освободили бойца «Айдара» и более десяти военных Нацгвардии – Порошенко
15:42, 13 октября 2014Политика
1 0
Всего из плена освободили еще 18 военных, сообщил президент.
Порошенко сообщил, что 6 офицеров содержались в Донецке / УНИАН
Из плена боевиков на Донбассе освободили еще 18 украинских военных.
Об этом сообщается в Facebook президента Петра Порошенко.
"Только что сообщили об освобождении из плена 18 наших военных. 6 офицеров содержались в Донецке, 11 военных Национальной Гвардии и один доброволец из батальна "Айдар" освобождены из Снежного", - сказано в сообщении.
Ранее Порошенко во время визита в Мариуполь сообщил, что за время действия режима прекращения огня из плена были освобождены 1200 украинских военных.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter