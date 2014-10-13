Из плена освободили бойца «Айдара» и более десяти военных Нацгвардии – Порошенко

Из плена боевиков на Донбассе освободили еще 18 украинских военных.

Об этом сообщается в Facebook президента Петра Порошенко.

"Только что сообщили об освобождении из плена 18 наших военных. 6 офицеров содержались в Донецке, 11 военных Национальной Гвардии и один доброволец из батальна "Айдар" освобождены из Снежного"​​, - сказано в сообщении.

Ранее Порошенко во время визита в Мариуполь сообщил, что за время действия режима прекращения огня из плена были освобождены 1200 украинских военных.