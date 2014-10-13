Генконсульство Греции в Мариуполе возобновило работу

Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Греции. "По решению заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Евангелоса Венизелоса, по рекомендации посла Греции в Киеве, греческое консульство в Мариуполе вернулось в свое помещение сегодня, в понедельник, 13 октября 2014 года", - говорится в сообщении, передает "Украинская правда".

Напомним, решение о временном переносе офиса генерального консульства в Мариуполе в Днепропетровск было принято 28 августа в связи с вторжением российских войск в южную часть Донецкой области.