Новая Рада может вернуть Верховному суду полномочия высшей инстанции
13:24, 13 октября 2014Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что новый парламент должен вернуть Верховному суду полномочия высшей судебной инстанции.
Верховному суду должны вернуть полномочия высшей судебной инстанции / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выездного заседания Кабинета министров Украины с участием судей Верховного суда.
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"В процессе ряда реформ, которые проходили в Украине за последние десятилетия, не дочитались те, которые проводили судебные реформы, основной и ключевой тезис в Конституции Украины - Верховный суд Украины является высшей судебной инстанцией. Поэтому, по нашему убеждению, новый парламент Украины должен вернуть Верховному суду все полномочия высшей судебной инстанции и все полномочия по рассмотрению кассационных дел именно Верховным судом", - сказал Яценюк.
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