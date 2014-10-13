Новая Рада может вернуть Верховному суду полномочия высшей инстанции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выездного заседания Кабинета министров Украины с участием судей Верховного суда.

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"В процессе ряда реформ, которые проходили в Украине за последние десятилетия, не дочитались те, которые проводили судебные реформы, основной и ключевой тезис в Конституции Украины - Верховный суд Украины является высшей судебной инстанцией. Поэтому, по нашему убеждению, новый парламент Украины должен вернуть Верховному суду все полномочия высшей судебной инстанции и все полномочия по рассмотрению кассационных дел именно Верховным судом", - сказал Яценюк.