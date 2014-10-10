После визита на Донбасс Порошенко засобирался в Харьков

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник.

Ожидается, что Порошенко посетит завод им. Малышева, который специализируется на изготовлении современной бронетехники, Харьковский университет воздушных сил им. Кожедуба, а также выступит во Дворце студентов Национальной юридической академии им. Я.Мудрого.

Читайте такжеПорошенко уволил Таруту и назначил главой ДонОГА Кихтенко

Также планируется, что после завершения выступления в юракадемии, президент проведет брифинг для СМИ.

Ранее сообщалось, что Порошенко проверяет окопы в 32 км от Донецка.