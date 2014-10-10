После визита на Донбасс Порошенко засобирался в Харьков
17:50, 10 октября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко завтра, 11 октября, посетит с рабочим визитом Харьков.
Порошенко сразу после Донбасса посетит Харьков / facebook.com/petroporoshenko
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник.
Ожидается, что Порошенко посетит завод им. Малышева, который специализируется на изготовлении современной бронетехники, Харьковский университет воздушных сил им. Кожедуба, а также выступит во Дворце студентов Национальной юридической академии им. Я.Мудрого.
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Также планируется, что после завершения выступления в юракадемии, президент проведет брифинг для СМИ.
Ранее сообщалось, что Порошенко проверяет окопы в 32 км от Донецка.
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