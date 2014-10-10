Украина утратила приоритетность для Белого дома - глава Freedom House

Об этом заявил председатель международной неправительственной организации Freedom House Дэвид Кремер в интервью Голосу Америки.

"Если посмотреть на крупнейшие газеты - «Вашингтон Пост», «Нью-Йорк Таймс», «Уолл-стрит Джорнал» - то заметно, что тема Украины уже не является ведущей. Сегодня я вообще не увидел ни одной статьи об Украине в «Вашингтон Пост». Статьи об Украине, даже если они и есть, не выносятся на первую полосу. Украина уже не является ведущей темой. Существует определенная вера, что перемирие работает. К сожалению, Украина выпала из списка приоритетов для президента Обамы", - сказал Кремер.

Читайте такжеДжемилев: Обама обещал, что санкции будут действовать, пока Крым не уволятОднако по мнению Кремера, ситуация в Украине все равно "остается очень напряженной".

"Думаю, что генерал Бридлав, главнокомандующий силами НАТО в Европе, был прав, когда сказал, что это только называется перемирием. Более 80 человек были убиты с начала установления так называемого перемирия. Ситуация остается очень напряженной. Россия не выполняет свои обязательства, что не является сюрпризом. Так ИГИЛ, как и другие вызовы из-за рубежа, отвлекли на себя много внимания Белого дома", - сказал Кремер.