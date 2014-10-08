ООН: за первые 8 дней перемирия были убиты 49 украинских военных
20:31, 08 октября 2014Политика
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С момента действия режима прекращения огня (5 сентября) и до 13 сентября на востоке Украины были убиты 49 украинских военных, еще 242 - получили ранения.
REUTERS
Об этом говорится в отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека по Украине, опубликованном сегодня.
С момента заключения соглашения о прекращении огня и до 13 сентября на востоке Украины было убито 49 украинских военных, ранено 242
— ООН (@UnitedNationsRU) 8 октября 2014
Кроме того, в отчете говорится, что на территории Донецкой и Луганской областей в результате боевых действий разрушены 4,5 тыс. жилых зданий. "В результате боев на востоке Украины разрушены 4,5 тыс. жилых зданий, 4,7 тыс. объектов энергетической инфраструктуры и водоснабжения", сказано в сообщении.
В результате боев на востоке Украины разрушены 4,5 тыс жилых зданий, 4,7 тыс объектов энергетической инфраструктуры и водоснабжения
— ООН (@UnitedNationsRU) 8 октября 2014
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