ООН: за первые 8 дней перемирия были убиты 49 украинских военных

20:31, 08 октября 2014
Политика
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С момента действия режима прекращения огня (5 сентября) и до 13 сентября на востоке Украины были убиты 49 украинских военных, еще 242 - получили ранения.

REUTERS

Об этом говорится в отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека по Украине, опубликованном сегодня.

Кроме того, в отчете говорится, что на территории Донецкой и Луганской областей в результате боевых действий разрушены 4,5 тыс. жилых зданий. "В результате боев на востоке Украины разрушены 4,5 тыс. жилых зданий, 4,7 тыс. объектов энергетической инфраструктуры и водоснабжения", сказано в сообщении.

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