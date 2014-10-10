Die Welt: США и Европа – брак без любви и альтернативы

Об этом сообщает Уве Шмитт в своей статье «США и Европа – брак без любви и альтернативы», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Вначале была лесть. Виктория Нуланд, официальный представитель Госдепартамента США по вопросам Европы и Евразии, слишком бурно приветствовала немецкие поставки оружия курдам и ведущую роль Германии в конфликте в Украине. Было немного отсутствующих и Нуланд, представленная Аспенским институтом в Берлине как «блестящая», загладила вину за свой честный вердикт «Проучить ЕС!» в феврале этого года.

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Никто не хочет лучшей, более быстрой и сильной Германии больше, чем Вашингтон, сказала она. Призыв и комплимент. Однако, было бы рационально, заметила она, если бы немцы убедились, что их военная техника работает. Таким образом, Нуланд с помощью замаскированного самоироничного смеха немецкой публики сгладила первый конфуз. И это был не последний выигрыш баллов для американки.

Более четырех с половиной часов на четырех подиумных дискуссиях американцы оставались, все дипломаты с типичным для страны талантом к продажам, риторическими победителями. Просто потому, что они выступают более остроумно, быстро, без подготовленного текста, без боязни упрощения и «продают» сложные проблемы, как спор по поводу соглашения о свободной торговле с ЕС, как вечно острые кухонные ножи.

Подразумевалось как комплимент

Это подразумевалось как искренний комплимент. «Трансатлантическое партнерство под угрозой: нуждаемся ли мы еще друг в друге?» - так звучало название конференции. Многоголосное «да» многолетнему союзу между старым и новым миром исходило преимущественно от американцев.

Европейские возражения звучали мелко и робко. Даже цитировали бывшего посла США в Германии, Джона Корнблюма – «У наций нет друзей, у них есть интересы», - но оставлять все таким бездушным американцы не хотели. «Сегодня, как никогда, отчаянно» мы нужны друг другу, аргументировал Крис Пейтер, «кибер-​​царь» дипломатии США. Надо преодолеть мелочи и бороться с агрессорами и интернет-цензорами, как Путин и Пекин, помня об общих ценностях.

Владимир Путин неоднократно упоминался как Немезида (богиня возмездия), но в то же время как своего рода терапевт-партнер. Человек, вероятно, заслуживает памятника, сказал Эльмар Брок, приветливый, статный председатель Военного комитета в Европейском парламенте, с успокаивающим цинизмом. Путин образумил НАТО и заставил привести все в порядок, как некогда Сталин спровоцировал рождение ЕС.

Норберт Рёттген согласился: «Может быть, Путин вынуждает нас вспомнить о наших ценностях тем, что игнорирует их». Но Рёттген (ХДС), Председатель Комитета по иностранным делам в Бундестаге, пожаловался в то же время на «увеличивающуюся дистанцию, растущее недоверие» между Европой и Америкой. Кризис в Украине поразил западный союз так же, как и убийственный победный поход террористической армии Исламского государства.

Недостаток прозрачности

Было заметно, что Брок и Рёттген были расстроены из-за скандала с прослушиванием Агентства национальной безопасности США. Еще более явно свой гнев показывает Пер Штайнбрюк (СДПГ), который был приглашен на обсуждение Трансатлантического партнерства в торговле и инвестициях (TTIP). Недостаток прозрачности (американцев) в предыдущих семи неудачных раундах переговоров за год, затрудняют расхваливание достоинств немецким избирателям.

Мифы и предрассудки перевесили, смехотворные дебаты из-за курятины с хлором вытесняют любое понимание стратегической важности соглашения. Продолжайте, продолжайте говорить, до конца 2015 года еще многое может произойти, американцы весело советовали, не погружаться в "грусть и печаль". В конце концов, экономические отношения США с ЕС самые динамичные в мире.

В вопросах безопасности речь шла о решениях стран НАТО в Уэльсе и ответе на «гибридные угрозы». Будь-то пропаганда Путина и шантаж развертыванием войск на границе или асимметричные зверства мясников ИГ: НАТО должно найти стратегический ответ на эти нетрадиционные атаки.

В этом все были едины. Издеваться над наиболее условной готовностью Бундесвера, американские гости вежливо предоставили немцам. Если самолеты и вертолеты Бундесвера разрушены уже на земле, то кажется, что только добрая воля и насмешки смогут обеспечить достойный воздух под крыльями.

Брак без любви и альтернативы

Речь не идет о том, нуждаемся ли мы друг в друге, а в какой форме, отметил Джексон Джейнс из американского института современных немецких исследований. Глава последней группы носителей информации для цифровой революции несет большую ответственность, чем остальные, за скандал с прослушиванием Агентства национальной безопасности (NSA).

Джейнс объявил, что тема встречи на этом меняется и будет направлена на «форму» партнерства. Никто не возражал. Этот союз лишен как симпатии, так и альтернативы. Засвидетельствование преданности между Америкой и Европой носит элементы вынужденной обороны.

