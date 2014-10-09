Оккупационные депутаты единогласно избрали предателя Аксенова главой Крыма
10:21, 09 октября 2014Политика
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Депутаты оккупационной власти Крыма избрали главой республики на ближайшие пять лет нынешнего врио руководителя региона Сергея Аксенова. За его кандидатуру проголосовали все 75 членов регионального парламента.
REUTERS
Затем новый руководитель принес присягу, пообещав "служить многонациональному народу".
Об этом пишет ТАСС.
В 2010 году, когда Аксенов был избран депутатом Крыма, он присягал на верность Украине.
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Главой оккупированного Крыма единогласно избрали Сергея Аксенова
17 сентября президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение крымских депутатов три кандидатуры на должность главы Крыма. Помимо Аксенова, депутатам были предложены кандидатуры министра экологии и природных ресурсов республики Геннадия Нараева и депутата Госдумы Александра Терентьева.
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