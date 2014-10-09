Оккупационные депутаты единогласно избрали предателя Аксенова главой Крыма

Затем новый руководитель принес присягу, пообещав "служить многонациональному народу".

Об этом пишет ТАСС.

В 2010 году, когда Аксенов был избран депутатом Крыма, он присягал на верность Украине.

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17 сентября президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение крымских депутатов три кандидатуры на должность главы Крыма. Помимо Аксенова, депутатам были предложены кандидатуры министра экологии и природных ресурсов республики Геннадия Нараева и депутата Госдумы Александра Терентьева.