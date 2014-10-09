На Донбасс приехали 40 автобусов с боевиками из России - Тымчук

Колонна в основном состоит из автобусов с наемниками, которые проходили курс подготовки в учебном центре ГРУ ГШ ВС РФ в Ростове-на-Дону. За последние 2 суток на территорию Украины вошло не менее 40 автобусов с боевиками, прошедшими подготовку в России.

Об этом сообщает Дмитрий Тымчук из группы "Информационное сопротивление".

"Прибывающие из России боеприпасы активно перебрасываются в район аэропорта в Донецке. Сюда направляется порядка 50-60% всех минометных мин, артиллерийских и реактивных снарядов, прибывающих из РФ", - сообщает Тымчук.

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Также, по его словам, на Снежнянском машиностроительном заводе (г.Снежное) создана база по ремонту и восстановлению вооружений и техники террористов. Прибывающая на ремонт техника в основном участвовала в боях под Луганском, Донецком, Амвросиевкой, Кутейниково и Старобешево. Передовая база ремонта и обслуживания боевой техники боевиков создана на базе ООО «Углемаш» в Донецке.

В Россию эвакуируется только поврежденная штатная техника подразделений российской армии, принимавших участие в боевых действиях на Донбассе. С этой целью из России прибыли эвакуационные бригады. Технику и вооружение, переданные Россией местным боевикам, Москва предложила террористам восстанавливать самостоятельно.