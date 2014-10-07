Bloomberg: США помогают Украине разработать план обогрева, а в ЕС предупреждают о холодной зиме

Об этом пишут Марк Драджем и Джонатан Стернс в своей статье, опубликованной Bloomberg, которая называется «США помогают Украине разработать план обогрева, в то время как в ЕС предупреждают о холодной зиме».

Боевые действия продолжаются и сегодня на востоке Украины, несмотря на предпринятые меры по созданию буферной зоны, которая должна помочь укрепить шаткое перемирие, установленное чуть больше месяца назад между правительственными силами и пророссийскими сепаратистами.

«У нас есть команда в Украине, занимающаяся поиском немедленных решений проблем, которые могут возникнуть с приходом зимы», – сказал вчера министр энергетики США Эрнест Монис на заседании Совета по международным отношениям в Нью-Йорке. «Эти проблемы, к сожалению, довольно сложно решить». Аналитики изучают способы обогрева домов с помощью других видов топлива, которыми можно заменить природный газ, сказал он.

Украина готовится к наступлению зимы, когда температура порой опускается ниже - 20°, в то время как Россия остановила поставки газа, а энергетическая инфраструктура была повреждена в результате боевых действий, охвативших восточные регионы страны. Нехватка топлива уже ограничила доступ к горячей воде.

В Брюсселе министр иностранных дел Италии Федерика Могерини вчера заявила, что Украине предстоит пережить зиму, «которая, возможно, станет кошмаром для нее с экономической точки зрения, с энергетической точки зрения». Могерини выступала на слушаниях по поводу ее назначения на должность Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

«Срочные меры»

В Киеве президент Украины Петр Порошенко встретился с помощником госсекретаря США Викторией Нуланд, с которой они обсудили необходимость принятия «срочных мер» для того, чтобы избежать гуманитарной катастрофы на востоке с приближением зимы, сообщается на сайте президента. Порошенко говорил о возобновлении поставок природного газа, электроэнергии и продуктов питания.

Хотя соглашение о прекращении огня, подписанное 5 сентября, уменьшило кровопролитие в восточных регионах Украины, насилие продолжается, но в меньших масштабах. Один украинский солдат был убит и семь ранено за последние сутки, сообщили представители украинской армии на Facebook. Боевики не прекращают попытки захватить аэропорт в Донецке, крупнейшем городе в зоне боевых действий.

За все время конфликта погибло, по меньшей мере, 3627 человек, еще 8446 получили ранения, по оценкам ООН. Россия отрицает обвинения США, Евросоюза и Украины в поставке оружия повстанцам и развертывании войск, танков и артиллерии в Донецкой и Луганской областях.

Преступные элементы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил вчера во время визита в Варшаву, что Альянс «обеспокоен» нарушениями режима прекращения огня и что он надеется, что «Россия использует свое влияние» для обеспечения соблюдения перемирия.

Украина обвиняет в нарушении перемирия преступные элементы среди повстанцев. Сепаратисты «строго придерживаются» режима прекращения огня и открывают огонь только когда по ним стреляют, сообщили представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики на своем веб-сайте.

Курс гривны, которая упала на 36 % в 2014 г., больше всего среди 176 мировых валют, отслеживаемых Bloomberg, по отношению к доллару почти не изменился и сегодня в Киеве составляет 12,95 за доллар. В Москве курс рубля тоже почти не изменился – 39,734 за доллар, а это очень близко к рекордному минимуму.

С целью обеспечить соблюдение перемирия, международная комиссия, в которую входят представители от Украины, России и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, начала работу в портовом городе Мариуполе 4 октября. Её главная задача заключается в установлении границ 30-километровой демилитаризованной зоны.

Беспилотные самолеты-разведчики

Мониторинговый центр по контролю над соблюдением перемирия также открылся в Дебальцево, в подконтрольной украинским войскам анклаве, расположенном на расстоянии 20 км. вглубь территории, захваченной повстанцами, между Донецком и Луганском.

Буферная зона, которая будет простираться на 320 км от восточной границы России до Новоазовска, города на Азовском море, должна охватить также Донецкий аэропорт и другие места, где все еще продолжаются боевые действия, сказал Андрей Келин, постоянный представитель России в ОБСЕ, на канале «Россия 24» 3 октября.

Переговоры между французами и немцами об отправке беспилотных самолетов-разведчиков в восточную Украину для контроля над соблюдением режима прекращения огня, «продвинулись относительно далеко», – представитель МИД Германии Мартин Шефер сообщил вчера журналистам в Берлине.

Порошенко сегодня уволил Николая Литвина с должности председателя Государственной пограничной службы Украины.