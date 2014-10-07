В зону АТО отправились бойцы спецбатальона "Чернигов"
14:48, 07 октября 2014Политика
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Из Чернигова в зону проведения АТО в рамках очередной ротации отправились бойцы спецбатальона "Чернигов".
REUTERS
Об этом сообщили в секторе общественных связей управления МВД в Черниговской области.
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Руководство областного управления МВД обеспечило бойцов батальона, отбывшего в восточные области Украины, зимней одеждой и обувью. Бойцы были полностью экипированы средствами защиты, бронежилетами 4-5 класса защиты и необходимым вооружением.
В зоне АТО бойцы будут выполнять те же задачи, что и смененный ими предыдущий состав спецбатальона: несение службы на блокпостах, патрулирование населенных пунктов, контроль движения транспорта и оказание помощи гражданскому населению.
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