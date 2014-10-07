В зону АТО отправились бойцы спецбатальона "Чернигов"

Об этом сообщили в секторе общественных связей управления МВД в Черниговской области.

Читайте такжеВ зону АТО отбыл спецбатальон "Золотые ворота"

Руководство областного управления МВД обеспечило бойцов батальона, отбывшего в восточные области Украины, зимней одеждой и обувью. Бойцы были полностью экипированы средствами защиты, бронежилетами 4-5 класса защиты и необходимым вооружением.

В зоне АТО бойцы будут выполнять те же задачи, что и смененный ими предыдущий состав спецбатальона: несение службы на блокпостах, патрулирование населенных пунктов, контроль движения транспорта и оказание помощи гражданскому населению.