В зону АТО отправлен новый спецбатальон "Николаев"

Как сообщила УНИАН руководитель сектора связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области Ольга Передеренко, батальон будет обеспечивать общественную безопасность на блок-постах в восточных областях страны.

«Батальон был создан по приказу Авакова, как и в каждой области в соответствии с условиями нынешнего времени. Мы призываем добровольцев. По всему городу расклеены баннеры. Нам нужны патриоты», - сказала Передеренко.

Бойцы проходили подготовку на базе полка милиции. Все добровольцы имеют военную подготовку и служили в армии.

Военнослужащих провожали губернатор Николай Романчук, глава Николаевского областного совета Тарас Креминь, сопровождал до места назначения начальник УМВД Украины в Николаевской области Артур Мериков.

Романчук сказал, обращаясь к бойцам, чтобы они помнили, что дома их ждут не только родные и близкие, но и представители власти и рядовые николаевцы. Он пожелал им мужества и заверил, что в родном городе в них верят и от всей души желают скорой победы и возвращения домой.

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По словам Передеренко, активную помощь в организации и снаряжении батальона оказало предприятие «Дельта-лоцман», а также предприятие «Нибулон».

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Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что для охраны границ Харьковской области отправят батальон территориальной обороны из Хмельницкой области.