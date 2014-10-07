В ПР назвали главные источники коррупции в Украине

В связи с рассмотрением этого пакета Партия регионов назвала главные источники коррупции в Украине.

"Мы считаем, что главные источники коррупции в государстве – это земельные отношения в городах (земли несельскохозяйственного назначения), государственные закупки и рекет со стороны правоохранительных органов и центральных органов исполнительной власти", - говорится в заявлении партии.

Они отметили, что именно эти сферы должны быть реформированы с целью минимизации возможностей негативного влияния на ситуацию в экономике и на общество в целом.

Политики предложили свой план преодоления этой коррупции: "Первое - установить простые и прозрачные правила проведения земельных аукционов согласно планам развития городов.

Второе: передать не менее 80% государственных заказов и проведения тендеров сельским, районным и городским советам, одновременно обеспечив общественный контроль на местах и децентрализовав денежные потоки в пользу местных советов.

Третье: считаем необходимым радикальное сокращение органов, влияющих на развитие предпринимательства в нашей стране в разрешительной регуляторной и правоохранительной сферах", - заявили в ПР.

Также в заявлении отмечается, что Украине не нужны экономические подразделения в МВД, УБЭП и экономический департамент УБОПа, экономические подразделения в Генеральной прокуратуре Украины и в Службе безопасности Украины. Абсолютно весь контроль в сфере экономических преступлений должен быть в компетенции Налоговой администрации, которую в свою очередь нужно радикально реформировать.

"Стране с 34 тысячами предприятий не нужны 60 тысяч налоговиков. Общество ставит перед правительством простую и понятную задачу: Украине, находящейся на 112 месте по легкости ведения бизнеса (из 189 стран), нужно войти в двадцатку стран с наивысшим уровнем содействия предпринимательской инициативе", - подвели итог в Партии регионов.