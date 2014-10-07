ЕС обещает выделить деньги на ДНК-экспертизы тел и восстановление жилья на Донбассе

Во время встречи с председателем ОГА Геннадием Москалем шла речь о закупке металлочерепицы, металлопластиковых пакетов, стекла, а также необходимых для текущего ремонта кирпича, цемента и т.д..

Об этом пишет "Сегодня".

"Еще одна проблема нашей области в том, что в населенных пунктах на линии боевых столкновений проживает около 500 детей, – сообщает Москаль. – Школы в этих селах не работают, и мы обсудили вопрос о возможности выделения средств ЕС для переезда этих детей с согласия родителей для обучения в другие, безопасные регионы".

Руководитель области также попросил выделить из ЕС передвижные криминалистические лаборатории для ДНК-идентификации погибших украинских военных.

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Ян Томбинский выразил готовность поддержать все инициативы Москаля и откликнулся на его приглашение посетить Луганскую область, чтобы пообщаться с местными жителями и самому посмотреть на масштабы разрушений.

Напомним, начиная с 9 мая в центрах судебной медицины Днепропетровска, Запорожья, Харькова и Донецка находятся более 1,5 тысячи тел. Перед погребением у погибших берут образцы ДНК. Результаты экспертиз вписывают в единый реестр временно неопознанных.