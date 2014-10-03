Расследование по неопознанным захоронениям должны возглавить украинские власти - Псаки
США считают, что расследовать дело о массовых захоронениях в Донбассе должны украинские власти в сотрудничестве с международными экспертами
Об этом заявила представитель Госдепартамента Джен Псаки, сообщает Рolit.ru.
«Наблюдатели ОБСЕ были проинформированы о существовании неопознанных могил, но расследование должно проводиться под руководством украинских властей», — сказала Псаки.
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«Мы уверены, что украинские власти будут расследовать эти заявления совместно с международными экспертами, как они это сделали в отношении по меньшей мере восьми тел, которые были обнаружены в Славянске после того, как город был освобожден из-под контроля сепаратистов этим летом», — добавила представитель госдепартамента.
По ее словам, украинские власти не могут заняться расследованием, поскольку территория находится под контролем ополченцев.