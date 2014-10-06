Депутат Грушевский вышел из группы «За мир и стабильность»

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«Я принял решение прекратить членство в депутатской группе «За мир и стабильность», - сказал Грушевский, который был уполномоченным представителем депгруппы.

Он добавил, что ему «не по пути» с представителями «ЗМС», потому что «мои коллеги бывшие из этой группы своими действиями и своими заявлениями провоцируют политическую дестабилизацию в стране».

В частности, Грушевский отметил, что 2 октября пресс-служба депутатской группы обнародовала заявление о том, что депутаты «За мир и стабильность» ставят под сомнение внеочередные выборы в парламент. «Это заявление - провокация, политическая дестабилизация по всей стране», - добавил депутат.

Кроме того, он напомнил о поездке части депутатов группы «За мир и стабильность» в Госдуму России, они так и не затронули вопрос о прекращении агрессии России против Украины, возвращении бывших украинских чиновников: Виктора Януковича, Сергея Арбузова, Александра Клименко и Сергея Курченко.

Зато, отметил Грушевский, депутаты «ЗМС» во время своего визита «только жаловались на свою тяжелую жизнь в Украине».

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Таким образом, отметил депутат, он «как гражданин и патриот» больше не может быть членом этой депгруппы. «Завтра будет пленарный день и будут внесены вопросы о принятии антикоррупционных законов, которых ждет общество. И будет выноситься вопрос о заочном аресте бывших руководителей власти. Если депутаты группы «За мир и стабильность» не придут на заседание и не проголосуют за эти законы, можно считать, что эти депутаты работают не на Украину», - сказал Грушевский.

Кроме того, он призвал МВД, СБУ и общественные организации проверить факты подкупа избирателей одним из кандидатов в депутаты по 101-му избирательному округу, где Грушевский баллотируется как самовыдвиженец.