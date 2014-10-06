Рада в день УПА попробует запретить коммунистическую идеологию

Об этом на странице в соцсети написал председатель фракции ВО "Свобода" Олег Тягныбок.

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"На согласительном совете договорились по предложению "Свободы" рассмотреть 14 октября... запрет коммунистической идеологии", - написал депутат.

Кроме того, по словам Олега Тягныбока, было согласовано рассмотрение 14 октября законопроекта, предусматривающего признание Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии борцами за независимость Украины.