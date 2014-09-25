Порошенко: Сейчас удачное время для определения статуса воинов ОУН-УПА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о его позиции относительно предоставления воинам ОУН-УПА статуса участников боевых действий и признания ОУН-УПА воюющей стороной во Второй мировой войне.

Порошенко отметил, что ранее ”вопрос воинов ОУН-УПА раскалывал страну, и именно поэтому он не выносился в первый ряд повестки дня”.

”На Галичине, Франковщине, Тернопольщине, в Ривне, на Волыни этот вопрос был уже решен за счет местных советов. По всей стране - нет”, - сказал он.

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