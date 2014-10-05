Делегация Украины примет участие в антикоррупционной работе Совета Европы

Президент Украины Петр Порошенко назначил делегацию Украины для участия в работе Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO).

Соответствующий указ № 753 размещен на сайте главы государства.

В документе отмечается, что делегация Украины для участия в работе GRECO в утверждается в таком составе:

Александр Данилюк - представитель президента Украины в Кабмине, глава делегации; Роберт Сиверс - директор Департамента антикоррупционной политики Министерства юстиции Украины, член делегации; Андрей Кухарук - заместитель директора Департамента антикоррупционной политики - начальник отдела реформирования антикоррупционной политики Министерства юстиции Украины, заместитель члена делегации; Алексей Святун - главный консультант сектора международно-правовым вопросам департамента внешней политики Главного департамента внешней политики и европейской интеграции администрации президента Украины, заместитель члена делегации.

Читайте такжеПосол Великобритании рассказал, как коррупция ослабляет украинскую армиюСправка УНИАН. GRECO - орган Совета Европы по антикоррупционному мониторингу. Образован 1 мая 1999 как объединение 17 государств - членов Совета Европы.

Сейчас он объединяет 49 государств-участников (кроме членов СЕ, также США и Беларусь). Начиная с августа 2010 все члены СЕ являются членами GRECO. Главная цель объединения - помощь странам-участницам в борьбе с коррупцией.